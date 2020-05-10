В китайском Ухане впервые за долгое время выявили новый случай коронавируса

В период с 3 апреля по май в Ухане не регистрировались новые случаи COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Ухань – изначальный эпицентр вспышки коронавируса. За все время эпидемии там было выявлено более 68 тысяч случаев заражения. Но после принятия всех необходимых мер в 11-миллионном городе долгое время не регистрировались новые пациенты с COVID-19. И вот стало известно, что впервые за время с начала апреля в Ухане подтвердился новый случай.

Комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщил, что больной находится в тяжелом состоянии. Помимо него в провинции за сутки зарегистрировали 17 новых случаев инфицирования. Эти люди не имеют симптомов коронавирусной инфекции, но являются ее носителями. Всего в регионе под наблюдением медиков находятся 616 бессимптомных пациентов с COVID-19, - передают «РИА Новости».

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