КП Беларусь
Фотофакт: утки в Орше устроили заплыв в огромной луже посреди двора
Природа очистилась настолько, что птицы облюбовали лужу в центре города
Фото: orsha.eu
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Необычная ситуация произошла в Орше на улице Мира. Накануне в городе прошли обильные дожди и около дома №17 образовалась огромная грязная лужа. Как сообщает региональный портал orsha.eu, вода должна была уходить в канализационный слив, но он не работает. Поэтому лужа разлилась по всей территории парковки.
orsha.eu
Скорее всего, жильцы дома от такой ситуации не в восторге, зато утки не унывают.
orsha.eu
Позитивные птицы устроили заплыв по территории импровизированного бассейна. Они совершенно не боятся людей, машин и рассекают вдоль надписи на тротуаре «Зайка, я тебя люблю».