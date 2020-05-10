2020-05-10T11:16:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: утки в Орше устроили заплыв в огромной луже посреди двора

Природа очистилась настолько, что птицы облюбовали лужу в центре города
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: orsha.euФото: orsha.eu
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Необычная ситуация произошла в Орше на улице Мира. Накануне в городе прошли обильные дожди и около дома №17 образовалась огромная грязная лужа. Как сообщает региональный портал orsha.eu, вода должна была уходить в канализационный слив, но он не работает. Поэтому лужа разлилась по всей территории парковки.

orsha.eu

orsha.eu

Скорее всего, жильцы дома от такой ситуации не в восторге, зато утки не унывают.

orsha.eu

orsha.eu

Позитивные птицы устроили заплыв по территории импровизированного бассейна. Они совершенно не боятся людей, машин и рассекают вдоль надписи на тротуаре «Зайка, я тебя люблю».

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