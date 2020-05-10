2020-05-10T12:01:05+03:00
Общество
КП Беларусь

На один день в лето и обратно: прогноз погоды на понедельник, 11 мая

А потом заморозки до -1.. -3°С
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В понедельник теплее всего будет в Бресте и в ГомелеВ понедельник теплее всего будет в Бресте и в ГомелеФото: Павел МАРТИНЧИК
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В понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а утром и днем по северо-западу страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. В ночное и утреннее время местами по стране возможен туман. Ветер будет умеренный, днем – порывистый.

По прогнозу Белгидромета, ночью температура воздуха составит от +5 градусов по северо-востоку до +14 градусов по юго-западу. Днем столбик термометра в Минске покажет от +22 до +24 градусов тепла. Вероятность осадков – 5-10%.

В Бресте ожидается по-настоящему летняя погода: +24..+26°C и переменная облачность.

В Витебске столбик термометра поднимется до +21..+23°C. Существенных осадков не прогнозируется.

В Гомеле воздух прогреется до +24..+26°C. Ночью и утром возможен туман.

В Гродно будет тепло, но влажно: температура воздуха составит +23..+25°C. Вероятность дождя – 80-90%, могут быть грозы.

В Могилеве ожидается от +22 до +24 градусов тепла. Без существенных осадков, но с туманом в ночное и утреннее время.

Погода начнет портиться уже со вторника, 12 мая. Похолодание начнется с северо-западных районов Беларуси. А в ночь на среду, 13 мая, местами по республике ожидаются заморозки до -1..-3 градусов.

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