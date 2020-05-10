Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 мая 2020 года: +921 новый случай и +5 смертей за сутки
По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 22 973 случая COVID-2019 (+921 за сутки). После курса лечения и наблюдения докторов выздоровели 6 406 пациентов. За весь период умер 131 человек (+5 за сутки). Ведомство уточняет, что у погибших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.
За сутки с 9 на 10 мая в республике было проведено 11 772 теста на COVID-19. За все время – 263 543. В исследованиях задействованы 38 лабораторий.
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