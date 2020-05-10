2020-05-10T13:18:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина катался около госграницы без документов, а когда его остановили – ударил солдата ногой в лицо

Дебошир находится в ИВС Лидского погранотряда. Ему предстоит ответить за свои выходки
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Ранее мужчина уже совершал аналогичные действияРанее мужчина уже совершал аналогичные действияФото: Оксана БРОВАЧ
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Внимание пограничного отряда привлек автомобиль, который разъезжал в непосредственной близости от государственной границы. Когда водителя остановили, выяснилось, что у него при себе нет никаких документов. Тогда пограничники предложили мужчине пройти на заставу с целью установления личности, но тот вдруг разъярился: отказался и начал нецензурно выражаться.

Нарушителю не раз было сказано, что его поведение недопустимо. Также он проигнорировал и то, что в случае отказа выполнить законные требования пограничников, к нему будет применена физическая сила и составлен протокол по статье КоАП.

При задержании дебошир оказал сопротивление: ударил военнослужащего срочной службы ногой в лицо. Этим он только усугубил свое и без того плачевное положение. Его отправили в ИВС Лидского погранотряда, где он ожидает наказания за свои поступки.

По факту нарушения пограничного режима и неповиновения требованиям пограничников проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 366 УК (насилие в отношении должностного лица).

Уже известно, что задержанный раньше неоднократно привлекался к административной ответственности за похожие нарушения. В конце ноября 2019 года в отношении него возбудили уголовное дело за нарушение границы на автомобиле, - сообщает Госпогранкомитет РБ.

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