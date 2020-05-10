2020-05-10T13:59:24+03:00
Общество
КП Беларусь

На базе Каменецкой ЦРБ создан контактный центр для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом

Аналогичный центр организовали и для тех людей, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото носит иллюстративный характерФото носит иллюстративный характерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный врач Каменецкой ЦРБ Иван Карасинский рассказал газете «Навіны Камянеччыны», как работает районная больница в условиях коронавируса. По словам доктора, на базе учреждения здравоохранения организован контактный центр. С 10 апреля в нем не только работают, но и проживают 15 докторов, которые занимаются лечением больных с COVID-19.

Аналогичный центр создан и для контактных лиц, у которых нет возможности соблюдать самоизоляцию дома. Например, если человек проживает в однокомнатной квартире с другими членами семьи. Таким людям больница предоставляет условия для самоизоляции, но без питания.

Также Иван Карасинский рассказал, как организован прием пациентов с повышенной температурой: и дети, и взрослые при обращении поступают в отдельный кабинет с отдельным входом. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией перепрофилированы 3, 4 и 5 этажи лечебного корпуса. Доступ в эти отделения имеют только врачи.

По данным на 6 мая, для пациентов с COVID-19 отведены 52 койки. Сейчас из них заняты меньше половины, а при необходимости коечный фонд можно расширить.

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