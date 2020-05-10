Без лазурного берега. «Белавиа» отменяет рейсы в Женеву и Ниццу до октября

«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Ниццу с 10 мая, в Женеву - с 18 мая до конца сезона

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«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Ниццу с 10 мая, в Женеву - с 18 мая до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за уже купленные билеты нужно обратиться, туда, где их приобретали, сообщает официальная страница Facebook. Если билет был куплен онлайн, то можно написать заявление на электронную почту support@belavia.by, либо зайти на официальный сайт Belavia.by, где есть инструкции по возврату денег. Здесь есть и шаблон заявления.

На сайте также есть список всех отмененных рейсов.

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