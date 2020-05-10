КП Беларусь
В лес не ходить, штраф – до 625 рублей! Еще в трёх районах введен запрет на посещение лесов
Запреты действуют в двух районах Гомельской области - Житковичском и Лельчицком и в Пуховичском Минской области
Посещать лес запрещеноФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Решение принято местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 10 мая запреты действуют в двух районах Гомельской области - Житковичском и Лельчицком, а также в Пуховичском районе Минской области, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства. В случае нарушения согласно статье 5.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин. Придётся заплатить до 625 рублей.
На сайте есть интерактивная карта, по которой можно просмотреть можно ли ходить в тот или иной лес в конкретном районе.
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