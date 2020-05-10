2020-05-10T17:36:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Цена высокая, но это того стоит. Начали проводить платный тест на антитела к коронавирусу

Цена для граждан составила 40 рублей, а для медицинских работников – 36
Сергей Диндиков
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Начали делать тест на антитела к коронавирусуНачали делать тест на антитела к коронавирусу
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На официальном сайте Марьиногорской районной больницы сообщается, что результат теста придётся ждать 10-15 минут. Тест покажет является ли человек болеющим, либо переносчиком коронавируса, вырабатывает ли организм тестируемого антитела от Сovid-19.

— Оплачиваете в кассах, и с этим чеком вы приходите в нашу процедурную. Направление от врача не нужно, - сказали в больнице nn.by.

Цена тоже не из дешёвых. Для граждан она составила 42 рубля, а для медицинских работников – 36.

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