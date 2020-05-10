Опять не договорились. Оппозиция снова не решила, кто будет единым кандидатом

Единый кандидат пока не определён

Правда, причина не только в амбициях отдельных политиков, сообщили они в своем заявлении

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В своём фейсбук-сообществе «Единый кандидат 2020» они сообщили о невозможности определить единого кандидата в тех обстоятельствах что сейчас сложились. Жёстко осудили объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса. Также ими объявлено о старте кампании «За Беларусь без диктатуры!».

В сообщении также говорится, что все мероприятия в рамках кампании, сбор подписей, митинги, пикеты, встречи будут проходить исключительно в соответствии с правилами безопасности для граждан и активистов кампании в контексте эпидемии коронавируса.

Они поблагодарили граждан Беларуси, которые приняли активное участие в процедурах праймериз.

В конце сообщения политики призвали депутатов Палаты представителей перенести дату проведения президентских выборов на более поздний период.

Напомним, в кампании по выдвижению единого кандидата и в принятии решения участвовали председатель БСДП Игорь Борисов, председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, независимый кандидат, сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова.

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