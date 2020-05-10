29,4 кг на каждого белоруса. Именно столько пластика каждый из нас выбрасывает в год

Около 30 кг пластика в год выбрасывает каждый белорус Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из этого количества отходы упаковки составляют более 140,5 тыс. т, или 14,7 кг на одного жителя

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В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды заявили, что 36% пластиков, что производятся в мире, – одноразовая упаковка. 96% такой упаковки отправляется на свалку уже в первый год своей жизни! Ежегодно белорусы выбрасывают 280 тысяч тонн отходов пластика – это 29,4 килограмма на одного жителя. Из этого количества отходы упаковки составляют более 140,5 тыс. тонн или 14,7 кг на 1 жителя. Только 97,2 тыс. тонн полимерных отходов было собрано и переработано.

Для снижения образования пластиковых отходов в Беларуси Минприродой реализуется план мероприятий, который направлен на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. В магазинах, кафе, ресторанах и прочих объектах торговли предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, а также бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги. Минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика

С начала этого года в объектах общественного питания запрещено использовать и продавать палочки для размешивания напитков, чашки и стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов, за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

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