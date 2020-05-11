2020-05-11T09:48:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Прямую трансляцию парада Победы из Минска посмотрели жители более 80 стран

Среди них - Россия, Германия, Украина, Израиль, Польша, Литва, Латвия
Ирина ВЕТРОВА
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Парад в Минске посмотрели жители многих стран.Парад в Минске посмотрели жители многих стран.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В этом году в Беларуси не стали отменять парад Победы из-за пандемии.

Накануне 9 мая Александр Лукашенко высказался, что общественность не поймет, если парад отменят:

- Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам, - прокомментировал он.

И парад состоялся. Как сообщает телеканал "Беларусь 1", его трансляцию посмотрели более чем в 80 странах.

Белорусский парад показал международный телеканал Euronews, его смотрели зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона", украинского "Интера", узбекского телеканала "Уз-репортТВ". Прибалтийский портал "Делфи" также показал парад в Минске. На десятки стран мира его транслировал и Европейский вещательный союз.

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Напомним, многие минчане предпочти смотреть Парад Победы по телевизору. Заполнены были только трибуны.

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