В понедельник - до +27. Но впереди - мокрый снег и заморозки

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Погода снова капризничает: уже и лето на носу, но нас опять ждет похолодание.

Сегодня, в понедельник, 11 мая, синоптики Белгидромета обещают по-летнему теплую погоду: днем воздух прогреется до +20+25, а по югу страны - до +27. Правда, утром и днем по северо-западу Беларуси возможны кратковременные дожди, местами грозы.

А вот со вторника погода круто поменяется.

На сайте pogoda.by в ночь на вторник, 12 мая, в Минске обещают +15+17 градусов, а вот днем - уже всего лишь +2+4 градуса и даже сильный мокрый снег. Днем в среду, четверг и пятницу максимальная температура в столице ожидается +10+12 градусов.

В ночь на 13 мая местами по Беларуси ожидаются заморозки до -1 -3°С.