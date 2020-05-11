Цепкало: У меня есть программа, но о ней нельзя говорить

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Как мы уже сообщали, первый директор белорусского ПВТ Валерий Цепкало заявил о том, что собирается участвовать в выборах президента Беларуси в этом году. Напомним, выборы пройдут 9 августа.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал очередной пост, в котором рассказал о том, что у него есть своя программа развития Беларуси на ближайшие годы.

По его словам, "она аккумулирует в себе самый передовой мировой опыт, лучшие формы организации промышленности, сельского хозяйства, государственного управления, системы налогообложения, здравоохранения, образования и другие вопросы".

При этом он отметил, что "сейчас говорить об этом нельзя - таков, к сожалению, закон".

Цепкало также рассказал о том, что сейчас его команда формирует инициативную группу по выдвижению его кандидатом в президенты.

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