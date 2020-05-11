«В этом обезумевшем мире…» В сеть попал черновик речи президента на параде ко Дню Победы
После парада Победы, который прошел в Минске 9 мая, телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал фрагменты черновика речи президента.
"Есть ли спичрайтер у Лукашенко? Конечно, есть. Но по опыту знаем, самые мощные фрагменты своих выступлений президент всегда пишет сам. Вот пример. Эти слова Лукашенко произносил на параде. Хорошо, что пишет разборчиво. Помощникам повезло", - сообщает телеграм-канал.
К этому сообщению прикреплены два фото черновика речи президента, которую мы слышали на параде. Текст написан от руки на листах бумаги с гербом Беларуси и надписью "Президент Республики Беларусь". Можно заметить, что почерк действительно разборчивый, а в тексте много восклицательных знаков (после фразы "Живой памятник" - сразу три). Некоторые слова подчеркнуты волнистыми линиями.
Фрагмент речи президента. Фото: Пул Первого.
В тексте много восклицательных знаков. Фото: Пул Первого.
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