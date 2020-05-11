Без Каннского фестиваля в этом году. Причина отмены - коронавирус

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Международный Каннский фестиваль отменили из-за вспышки коронавируса. В этом году его проведение в традиционной форме невозможно. Но организаторы ищут новые способы для взаимодействия со своим зрителем.

Стало известно, что уже в начале июня организаторы кинофестиваля объявят программу фильмов, которые были отобраны для показа в 2020 году.

Каннский кинофестиваль - один из старейших и престижнейших кинофорумов во всем мире. Ежегодно проводится с 1946 года.