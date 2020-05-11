2020-05-11T12:24:45+03:00
Политика
КП Беларусь

"Это безответственно и опасно". БНФ и партия левых отказались от участия в выборах президента из-за пандемии коронавируса

О своем намерении участвовать заявили пять потенциальных кандидатов
Ирина ВЕТРОВА
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Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как мы уже сообщали, в этом году выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Стало известно, что оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает interfax.by.

Партия также не будет поддерживать других кандидатов. Это решение в БНФ объяснили пандемией коронавируса, а также тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными наблюдателями.

"Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно. В то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом заболевших", - подчеркнули в БНФ.

Белорусская партия левых "Справедливый мир" приняла такое же решение.

В партии отметили, что проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в условиях пандемии ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей. В партии призвали власти Беларуси отменить решение о проведении выборов 9 августа.

О своем намерении баллотироваться в президенты заявили уже пять потенциальных кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и белорусский блогер Сергей Тихановский.

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