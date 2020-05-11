Со смертельным исходом: мужчина с племянницей съели неизвестный корнеплод и умерли

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Как сообщил следственный комитет в своем Телеграм-канале, мужчина 39-ти лет нашел неизвестный корнеплод на участке рядом с домом в д. Кожемякино. Он принял находку за съедобный овощ. Вместе со своей 10-летней племянницей мужчина съел корнеплод. Через некоторое время им стало плохо. Врачи оперативно оказали помощь, но мужчина и девочка скончались.

По факту смерти проводится проверка. Но уже известно, что «съедобным» овощем оказалось растение вёх ядовитый или цикута. По своему виду оно схоже с редькой и источает морковный запах.

Корнеплод изъяли. Назначена ботаническая экспертиза.