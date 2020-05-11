2020-05-11T14:30:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 мая 2020 года: +933 новых случая и +4 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 мая 2020 года
ИННА КОРСАК
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Коронавирус в Беларуси. Фото: yandex.byКоронавирус в Беларуси. Фото: yandex.by
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По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 23 906 случаев COVID-19 (+933 за сутки). После курса лечения выздоровел 6531 пациент. За весь период умерли 135 человек (+4 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За сутки с 10 на 11 мая в республике было проведено 10 517 тестов на COVID-19. За все время - 274 060. В исследованиях задействованы 38 лабораторий.

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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 мая 2020 года: +933 новых случая и +4 смерти за сутки
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