Последний приговор по «делу медиков». Главе «Белмедтехники» дали 6,5 года колонии

У Александра Шарака в доход государства изъято 427 415 долларов и 75 тысяч евро

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В понедельник, 11 мая, Минский городской суд огласил приговор по громкому "делу медиков", которое слушалось в закрытом режиме. Как сообщает tut.by, фигурантами были шесть человек, все они признаны виновными.

Напомним, в июне 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о массовых задержаниях по этому делу. Тогда он рассказал, что при обыске у директора «Белмедтехники» Александра Шарака в гараже было обнаружено более $620 тысяч в эквиваленте.

Как стало известно сегодня, Александра Шарака приговорили к 6,5 года колонии в условиях усиленного режима. Он был задержан 15 июня 2018 года и с тех пор находится под стражей. Его признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"). Сумма взятки не называлась ни следствием, ни судом. У него в доход государства будут изъяты деньги, найденные во время обыска: 427 415 долларов и 75 тысяч евро.

Кирилл Кастрицкий был признан виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК ("Получение взятки повторно либо в крупном размере") и взят под стражу в зале суда. Наказание - 3 года лишения свободы.

Илья Карпович был задержан 16 июня 2018 года, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 УК ("Дача взятки повторно либо в крупном размере"). Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Бывший директор «Медисферы» Борис Ранчинский осужден за дачу взятки (ч. 2 ст. 431 УК) и приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в колонию.

Евгений Волков приговорен к 2,5 года ограничения свободы. Ему, как и Карповичу, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 УК ("Дача взятки повторно либо в крупном размере"). Он также был задержан летом 2018 года, но затем ему изменили меру пресечения на домашний арест. Евгений Волков недавно был осужден по ч. 2 ст. 295 УК ("Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия").

Представитель бизнеса Александр Юсов признан виновным в приготовлении к даче взятки в крупном размере и приговорен к 2 годам ограничения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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