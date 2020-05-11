2020-05-11T13:59:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Самое крупное хищение с банковской карты на Витебщине: директора коммерческого предприятия развели на 97 тысяч

Мужчину убедили, что с его счета пытаются похитить 3 тысячи, и он сказал мошенникам данные своей карты
Наталья ПАРТОЛИНА
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После телефонного звонка мошенников мужчина лишился 97 тысяч рублей.После телефонного звонка мошенников мужчина лишился 97 тысяч рублей.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске зарегистрировали самое крупное хищение денег с банковской карты. Жертвой мошенников стал директор одного из коммерческих предприятий. Мошенники позвонили ему, представившись службой безопасности банка. Это произошло 3 мая около 10 утра.

Аферисты сказали, что хакеры пытаются похитить с его счета 3 тысячи рублей, а для того, чтобы блокировать хакерскую атаку, нужны данные карты клиента. Причем имя и фамилию владельца карты, ее срок действия и номер мошенники уже знали. Они потребовали назвать лишь трехзначный код с обратной стороны карты.

Немного посомневавшись, мужчина назвал три цифры. После этого мошенники еще несколько часов общались с ним, время от времени перезванивая и рассказывая о том, как идет ликвидация последствий хакерской атаки. На самом деле злоумышленники тянули время, которое было необходимо им, чтобы снять деньги и с основного счета, и с депозита мужчины.

- Номер телефона, с которого звонили мошенники, отличался от номер банка лишь одной цифрой, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома. - Через какое-то время мужчина заподозрил неладное и заблокировал карту, но было уже поздно, с его счета и депозита злоумышленники сняли 97 тысяч рублей.

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Самое крупное хищение с банковской карты на Витебщине: директора коммерческого предприятия развели на 97 тысяч
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