2020-05-11T14:12:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар и евро подешевели на торгах 11 мая

А российский рубль подорожал
Ирина ВЕТРОВА
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Доллар и евро подешевели.Доллар и евро подешевели.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 11 мая.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар потерял 0,0063 пункта (-0,26%) и теперь стоит 2,4352 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0062 пункта (-0,23%) и сейчас составляет 2,6365 белорусского рубля.

А вот российский рубль, наоборот, подорожал. Его прирост составил 0,0061 пункта (+0,18%). Теперь это 3,311 белорусского рубля за 100 российских.

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Возможно ли такое, что белорусский рубль укрепится и доллар снова будет стоить по 2 рубля? Читайте мнение эксперта.

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