Теперь горячая вода и отопление. С 1 июня повышаются тарифы на коммунальные услуги

С 1 июня повышаются тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Фото: peepcity.ru

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В Беларуси с 1 июня 2020 года подорожает горячая вода и отопление. Повышение тарифов на коммунальные услуги является плановым. Тарифы на услуги теплоснабжения с 18,48 белорусского рубля вырастут до 20,62 белорусского рубля за 1 Гкал.

В стране тарифы, согласно плану, поднимаются ежегодно на 5 долларов. Происходит это в два этапа. Ранее подорожание произошло 1 января 2020 года на 3,5 доллара. С 1 июня 2020 года - на 1,5 доллара.

К слову, в 2019 году тарифы не повышались.