2020-05-11T14:57:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Протаранил забор жилого дома и въехал в огород: в Бобруйском районе пьяный водитель не справился с управлением

Водитель и пассажирка получили травмы и попали в больницу
Ирина ВЕТРОВА
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Пьяный водитель снес забор.Пьяный водитель снес забор.
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Необычное ДТП случилось вечером в воскресенье, 10 мая.

47-летний водитель автомобиля «Kia Clarus» ехал по улице Центральной поселка Лекерта Бобруйского района. Проезжая мимо дома №4, он не справился с управлением, съехал с дороги, въехал в забор жилого дома, снес его и опрокинулся.

Как сообщает mogilev.mvd.gov.by, водитель и его 24-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

Известно, что оба они были не трезвы.

ЧП случилось вечером 10 мая.

ЧП случилось вечером 10 мая.

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