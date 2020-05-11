КП Беларусь
Протаранил забор жилого дома и въехал в огород: в Бобруйском районе пьяный водитель не справился с управлением
Водитель и пассажирка получили травмы и попали в больницу
Пьяный водитель снес забор.
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Необычное ДТП случилось вечером в воскресенье, 10 мая.
47-летний водитель автомобиля «Kia Clarus» ехал по улице Центральной поселка Лекерта Бобруйского района. Проезжая мимо дома №4, он не справился с управлением, съехал с дороги, въехал в забор жилого дома, снес его и опрокинулся.
Как сообщает mogilev.mvd.gov.by, водитель и его 24-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.
Известно, что оба они были не трезвы.
ЧП случилось вечером 10 мая.