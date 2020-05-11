Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу уже развозят по областям Беларуси. Когда их можно будет купить и сделать самому?

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В Телеграм-канале Минздрава сообщили, что в Беларусь поступили 100 тысяч экспресс-тестов. Их уже начали развозить по областям. В ведомстве уточнили, кому и сколько экспресс-тестов отгрузят: в Минск – 20 тысяч штук, в Витебскую и Брестскую области — по 11 тысяч штук, Гомельскую, Гродненскую, Могилёвскую области — по 10 тысяч штук.

"На следующей неделе (то есть с 18 мая. - Ред.) ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим", — пообещали в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что экспресс-тесты на антитела к COVID-19 приобрели за деньги, которые поступили от людей на благотворительный счет Минздрава.

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