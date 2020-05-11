Фермер Юрий Ганцевич хочет стать президентом

В прошлом году он участвовал в парламентских выборах и проводил пикет, на который пригнал трактор, козу и корову

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Президентские выборы в этом году пройдут в Беларуси 9 августа.

Как стало известно, свою кандидатуру собирается выдвинуть фермер из-под Гомеля Юрий Ганцевич. Ему 44 года. Как сообщает nn.by, он разводит коров, коз, овец - всего у него на подворье около 100 голов. Агроусадьба Юрия находится в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. Наемных работников у него нет.

В прошлом году Юрий Ганцевич участвовал в парламентских выборах и проводил пикет, на который пригнал трактор, козу и корову. Он блогер, на YouTube у него есть канал «Народный депутат».

Как объясняет Юрий, в президенты он выдвигается для борьбы с «анархией чиновников». По его словам, он мог бы занимался другим делом, но поскольку ему не дают развиваться, у него есть свободное время, чтобы поучаствовать в выборах.

Ганцевич отмечает, что свою кандидатуру выдвигает по просьбе блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей.

- Я буду запасным вариантом, так как подписчики Сергея меня поддерживают, у нас одна и та же позиция, - заявил фермер.

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