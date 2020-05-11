2020-05-11T16:22:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские грузоперевозчики решили выдвинуть в президенты женщину

Наталья Кисель имеет три высших образования и работает заместителем председателя ассоциации
Ирина ВЕТРОВА
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Наталья Кисель работает заместителем председателя ассоциации грузоперевозчиков. Фото: 8region.byНаталья Кисель работает заместителем председателя ассоциации грузоперевозчиков. Фото: 8region.by
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В списке желающих стать кандидатом в президенты Беларуси появилась женщина. Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" решила выдвинуть на эту роль заместителя председателя ассоциации Наталью Кисель.

На сайте компании указано, что Наталья имеет три высших образования, замужем. Ее предвыборная программа будет сформирована после 15 мая.

Напомним, что выборы президента в этом году запланированы на 9 августа.

Как сообщает interfax.by, о своем участии в выборах уже заявили:

- действующий президент Александр Лукашенко,

- председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич,

- экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало,

- сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев,

- экс-кандидат в президенты Николай Статкевич,

- председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень,

- белорусский блогер Сергей Тихановский.

Также о своем желании участвовать в выборах заявил фермер Юрий Ганцевич.

А вот БНФ и партия левых отказались от участия в президентских выборах из-за пандемии коронавируса (читать подробнее...)

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