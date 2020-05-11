2020-05-11T17:36:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве в продаже обнаружили креветки с мышьяком

Торговля опасной продукцией запрещена
Ирина ВЕТРОВА
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Инспекция Госстандарта проверила качество креветок. Фото: pixabay.comИнспекция Госстандарта проверила качество креветок. Фото: pixabay.com
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Креветки с мышьяком продавали в одной из торговых точек Могилева. Это выяснилось, когда специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта пришли туда с проверкой.

Специалисты проверили продукцию марки VICI российского производства. Как сообщает moig.by, при допустимом уровне не более 5 мг/кг было выявлено 13,7 мг/кг мышьяка для креветок SUPER, а для креветок «Любо есть» - 11,7 мг/кг. Соответственно, в первом случае было зафиксировано превышение в 2,74 раза, а во втором - в 2,34 раза.

Реализация опасной продукции запрещена, а импортеру выдано предписание об изъятии этих креветок из обращения.

Госстандарт запретил ввозить эту продукцию на территории Беларуси.

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