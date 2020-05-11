"Выход из эпидемии не будет быстрым". Путин объявил об окончании нерабочих дней в России с 12 мая

Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические болезни

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на тему пандемии коронавируса.

- С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная, — цитирует президента ria.ru.

По его словам, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений.

Российский президент отметил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому надо сохранять все санитарные требования. Нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии.

Во время обращения Путин подчеркнул, что режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены.

Также Путин объявил о дополнительных мерах по поддержке граждан и бизнеса.

Напомним, период нерабочих дней начался в России с 30 марта и продлился более шести недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А в Беларуси появилась информация о том, что экспресс-тесты на антитела к коронавирусу уже развозят по областям нашей страны. Когда их можно будет купить и сделать самому?