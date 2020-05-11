«Первая партия - на нужды больниц и поликлиник»: в Брестскую область доставили 11 тысяч тестов на антитела к COVID-19

Упаковка с тестами на антитела к коронавирусу. Беларусь получила 100 тысяч таких тестов.

Ожидается, что вторая партия тестов будет предназначена для всех желающих

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- Тесты по учреждениям еще не распределены, но мы их получили - 11 тысяч экспресс-тестов. Это первая партия. Ожидается, что в ближайшее время поступит вторая партия - они будут предназначены для тестирования всех желающих на платной основе, - прокомментировали «Комсомолке» в Брестском облисполкоме.

Известно, что лечением пациентов с коронавирусом в условиях стационара в Бресте занимаются Брестская областная клиническая больница и Центральная городская больница.

Тесты на коронавирус в Бресте делают две лаборатории - в областном центре гигиены и эпидемиологии и в областном кожно-венерологическом диспансере. Они проводят диагностику только для нужд учреждений здравоохранения - любой желающий сдать тест на коронавирус по собственной инициативе там не может. В каких лабораториях можно будет сделать тест на антитела, пока не уточняется.

О том, что в Беларусь из Китая поступили экспресс-тесты на антитела к COVID-19, сообщил Минздрав. Очередную партию планируют отправить к 18 мая.