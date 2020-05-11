2020-05-11T18:24:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивацевичах нарушитель самоизоляции скрывался от ГАИ сначала на машине, а потом побежал с другом в лес

Правоохранители составили несколько протоколов, в том числе, и за нарушение карантина
Надежда БУТОВИЧ
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Завидев гаишника, нарушитель самоизоляции вдавил педаль газа.Завидев гаишника, нарушитель самоизоляции вдавил педаль газа.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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О необычном преследовании ресурсу ivatsevichy.by рассказали в информационной службе Ивацевичского РОВД.

Началось все с обычной проверки документов: сотрудники ГАИ Ивацевичей попытались остановить легковушку в городе, но завидев правоохранителей, водитель только прибавил газу. Началось преследование. Нарушитель уходил от ГАИ до лесного массива, тут он бросил авто и побежал вместе со своим пассажиром вглубь леса, безуспешно – беглецов все-таки догнали. И каково же было удивление инспекторов, когда выяснилось, что у автолюбителя не было почти никаких оснований скрываться от ГАИ?!

– В ходе проверки выяснилось, что автодокументы у сбежавшего гражданина в полном порядке. Но вот была одна неувязка: мужчина обязан был находиться дома, соблюдая самоизоляцию, а вместо того отправился колесить по городу, да еще и в компании друга, – пояснил ресурсу Евгений Михнюк, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Ивацевичей.

Мужчина ранее давал расписку о не нарушении домашней изоляции, и ему теперь грозит штраф от 2 до 50 базовых величин. Кроме того в суде он ответит и за неподчинение сотрудникам Госавтоинспекции и погоню.

Всего же за последнее время на территории Ивацевичского района были выявлены три нарушителя самоизоляции. Также и горожане частенько звонят в местную прессу, чтобы рассказать о земляках, которые нарушают карантин, вместо того, чтобы изолироваться.

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За то, что во время проверки их не было дома горожане заплатят по 1350 рублей (подробности).

Сельчанин из Глубокского района заплатит за «общительность» 50 базовых величин.

Мужчина должен был соблюдать самоизоляцию, а сам колесил по району (подробности).

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В Ивацевичах нарушитель самоизоляции скрывался от ГАИ сначала на машине, а потом побежал с другом в лес
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