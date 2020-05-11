2020-05-11T19:07:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске пьяный на Opel выскочил на тротуар и чуть не сбил женщину

Иномарка «летела» по невообразимой траектории: дорога – тротуар – дорога – автобус
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина, которую чуьт не сбили на тротуаре, точно родилась в рубашке. Фото? стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Женщина, которую чуьт не сбили на тротуаре, точно родилась в рубашке. Фото? стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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В Минске нетрезвый водитель полного рыбаков подшофе «Опеля» едва не устроил на днях кровавую бойню. Все участники ДТП отделались лишь легким испугом, но если посмотреть видео, понимаешь – это настоящее чудо. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном Telegram-канале в понедельник, 11 мая.

Авария произошла в белорусской столице на улице Слободская. Водитель «Опель Зафира», 34-летний минчанин, направляясь к улице Есенина со стороны улицы Рафиева совершил ДТП. Правоохранители получили видео с камер наружного наблюдения, где полностью видна вся авария.

– Виновник ДТП неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением, из-за чего «Зафира» выехала за пределы дороги, пересекла тротуар, при этом едва не сбив женщину-пешехода, и оказалась на перпендикулярном участке трассы. Здесь «Опель» совершил поворот по касательной ударив левым крылом правую переднюю часть поворачивающего на территорию диспетчерской станции «Малиновка» городского автобуса, – пояснили в пресс-службе.

Водитель легковушки не сразу попытался затормозить, совершая друг за другом опасные маневры.

– Задержанный водитель прошел медосвидельствование – в выдыхаемом им воздухе выявлено 1,9 промилле алкоголя. В машине кроме мужчины было еще трое пассажиров – компания возвращалась с рыбалки. В ДТП только механические повреждения у машины и автобуса, пострадавших, к счастью, нет, – добавили в УГАИ.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов.

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