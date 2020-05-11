Инфекционист из Дрогичина: «Пациенты просят дать справку, что у них нет коронавируса, чтобы их не считали «прокаженными»

Лилия Коховец в соцсетях писала предостережения и рекомендации во время пандемии коронавируса для земляков. Фото: drogichin.by.

Медик развенчала слухи о коронавирусе и рассказала, чего больше всего боятся в регионах

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На, понедельник, 11 мая в Беларуси коронавирус диагностирован у 23 906 человек. При этом в одном из районов Бресчины, в Дрогичинском районе, первые два случая коронавируса были зарегистрированы только 29 апреля. К 4 мая прирост больных начал прогрессировать – одиннадцать инфицированных, а на 11 мая заразившихся коронавирусом в регионе, по информации центральной райбольницы, было 16 человек. Подробности и актуальную информацию местному ресурсу Дрогичин.by рассказала Лилия Коховец, зав инфекционным отделением центральной райбольницы Дрогичина.

«Всем мерещится «ковид».

В соцсетях завотделением еще до прихода COVID-19 в регион активно писала рекомендации и обращалась к населению, но слухи и домыслы перебороть не получилось. Журналисты решили узнать, чего больше всего боятся в регионах?

– Кардинально изменился психологический настрой белорусов – люди зациклились, всем мерещится «ковид». Причем дошло до абсурда: в инфекционном отделении оказываются совсем не инфицированные пациенты, они требуют полную диагностику, и в обычное время я была бы за это, но не сейчас, когда итак усложнена работа медиков, борющихся с коронавирусом, – рассказала завотделением.

В регионах люди заняли две позиции, считает доктор, с одной стороны чрезмерная мнительность – «у меня 37 градусов, першит горло», другие же напрочь игнорируют даже базовые рекомендации, собираясь компаниями по поводу и без.

В регионах людей с подозренем на COVID-19 боятся, как прокаженных.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Дальнобойщики – хуже детей!»

– А про водителей-международников и говорить нечего! Начинают обижаться, что в отношении их применяются ограничительные меры. При том что прибывших из России даже отследить трудно. А приехав домой, живут привычной жизнью. На днях я лично в магазине слышала, как один дальнобойщик по мобильнику звал друга в гости на шашлыки, радостно сообщив, что вернулся из рейса ночью – хуже детей! – возмущается медик.

При этом Лилия Коховец замечает, что против заболевших наблюдается озлобление в обществе, дискриминация. Многие забывают, что от коронавируса не застрахован никто: вы уже могли переболеть COVID-19 или быть инфицированным прямо в эту минуту.

– К каждому в условиях пандемии нужно относиться как к гипотетическому носителю коронавирусной инфекции. А вот слухи и сплетни разрастаются, они оскорбительны, обидны и унижают достоинство и пациентов, и медиков. Некоторые мои пациенты просят выдать им справку, что у них отрицательный результат теста на COVID-19, чтобы показывать ее знакомым. Люди рассказывают, что к ним относятся как к «прокаженным», хотя коронавирус и не нашли, – поделилась инфекционист из Дрогичина.

«В Дрогиче тяжелой формой коронавируса заболеют около 1750 человек».

Также медик напомнила, что коронавирус у 80 процентов заболевших, по прогнозам ВОЗ, будет протекать в легкой форме или, вообще, бессимптомно. Только у 20 процентов болезнь будет явной, с выраженными симптомами.

– Примерно 5 процентов заболевших – в нашем, Дрогичинском районе, это около 1750 человек будут болеть в тяжелой форме. Им могут потребоваться реанимация и ИВЛ. Для такой райбольницы, как наша, 1750 больных – это два с половиной месяца работы в стандартном режиме без непосильных нагрузок на медперсонал, – спрогнозировала Коховец.

Районная больница готовится без всплеска и напряжения принять за 2,5 месяца 1750 инфицированных коронавирусом.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

И напомнила, что главное – растянуть процесс прироста больных по времени. То есть максимально изолироваться, дистанцироваться, мыть руки, носить маски и перчатки, проветривать дома, использовать антисептики.

– Но народ этого не понимает и не принимает, по крайне мере серьезно. Например, пациенты, госпитализированные с подозрением на коронавирус, не соблюдали самоизоляции, ходили по гостям. Все ждут – «пока петух клюнет». Сейчас в Дрогичинском районе ситуация развивается по «графику плато»: без значительных всплесков и скачков. Запас средств защиты имеется, но от помощи и волонтеров мы не откажемся, – резюмировала заведующая инфекционным отделением.

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