В Кореличах пенсионерку изрезал ножом односельчанин, за то, что не одолжила ему денег

Сельчанин напал на пенсионерку с ножом в ее доме. Фото: СК.

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Правоохранители Кореличского района расследуют уголовное дело о нападении на пожилую сельчанку. Об этом пресс-служба СК сообщила в официальном Telegram-аккаунте в понедельник, 11 мая.

Покушения на убийство 76-летней пенсионерки было совершено в воскресенье, 10 мая. Накануне, в День Победы, к женщине в гости пришел 57-летний односельчанин.

– Мужчина попросил у потерпевшей денег в долг, а получив отказ буквально рассвирепел. Не забыв обиду, он вернулся к пенсионерке домой на следующий день, но уже с ножом. Подозреваемый снова стал скандалить, несколько раз ударил женщину ножом, нанеся множество колото-резанных ран на голове и шее. Изрезанную пенсионерку запер в ее доме и ушел, – прокомментировали в пресс-службе.

К женщине в гости заглянула соседка и увидела, что она лежит вся в крови. Фото: СК.

Через несколько часов к сельчанке в гости пришла соседка – женщина заглянула в окно и увидела знакомую всю в крови. Она вызвала скорую помощь и позвонила в милицию.

– В момент обнаружения потерпевшая женщина была в сознании, она смогла сказать, кто ее пытался убить. Сейчас потерпевшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – добавили в СК.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

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