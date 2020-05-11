2020-05-11T21:16:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Думала, украсть на 10 базовых, но перебрала»: в Минске задержали расчетливую воровку, которая просчиталась

Девушке грозит уголовная ответственность [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Украденную косметику минчанка продала на рынке за половину цены. Фото: pixabay.com.Украденную косметику минчанка продала на рынке за половину цены. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Уголовное дело в Минске возбудили в отношении 31-летней горожанки, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома в понедельник, 11 мая.

Подозреваемая препираться не стала, мол, украла, да, но хотела взять только на «административку», да… просчиталась.

– Кража произошла в одном из магазинов бытовой химии и косметики в Советском районе белорусской столицы. В милицию за помощью обратились сотрудники торговой точки – по записям с камер видеонаблюдения были начаты поиски подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя ранее судимая за кражи минчанка. Женщина вынесла из магазина тени, кремы и лаки для ногтей на сумму 296 белорусских рублей. Во время следствия призналась, что хотела украсть ровно на 270 белрублей, чтобы был составлен протокол об административном правонарушении, – пояснили в пресс-службе.

Украденное женщина продала на ближайшем рынке за половину стоимости. Дело направлено на правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ивьевском районе гость обворовал ветерана-афганца.

Мужчина украл боевые медали (подробности).

Как будто так и надо: минчанин пронес мимо кассы продукты на 630 рублей.

А девушка и не поняла, что ее парень все украл (подробности).

Оперативное видео.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. В небе под Барановичами сельчане узрели «лик коронавируса»
Главврач первой клинической больницы Минска о тестах на антитела к коронавирусу: «Экспресс-тесты будут делаться по наличию медицинских показаний»
В Минфине Беларуси рассказали о «подушке безопасности» для экономики и о цели сохранить золотовалютные запасы во время пандемии
«Думала, украсть на 10 базовых, но перебрала»: в Минске задержали расчетливую воровку, которая просчиталась
В Кореличах пенсионерку изрезал ножом односельчанин, за то, что не одолжила ему денег
Инфекционист из Дрогичина: «Пациенты просят дать справку, что у них нет коронавируса, чтобы их не считали «прокаженными»
Видеофакт. В Минске пьяный на Opel выскочил на тротуар и чуть не сбил женщину
В Ивацевичах нарушитель самоизоляции скрывался от ГАИ сначала на машине, а потом побежал с другом в лес
«Первая партия - на нужды больниц и поликлиник»: в Брестскую область доставили 11 тысяч тестов на антитела к COVID-19
"Выход из эпидемии не будет быстрым". Путин объявил об окончании нерабочих дней в России с 12 мая
В Могилеве в продаже обнаружили креветки с мышьяком
Белорусские грузоперевозчики решили выдвинуть в президенты женщину
Фермер Юрий Ганцевич хочет стать президентом
Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу уже развозят по областям Беларуси. Когда их можно будет купить и сделать самому?
Протаранил забор жилого дома и въехал в огород: в Бобруйском районе пьяный водитель не справился с управлением
Теперь горячая вода и отопление. С 1 июня повышаются тарифы на коммунальные услуги