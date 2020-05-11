«Думала, украсть на 10 базовых, но перебрала»: в Минске задержали расчетливую воровку, которая просчиталась

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в Минске возбудили в отношении 31-летней горожанки, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома в понедельник, 11 мая.

Подозреваемая препираться не стала, мол, украла, да, но хотела взять только на «административку», да… просчиталась.

– Кража произошла в одном из магазинов бытовой химии и косметики в Советском районе белорусской столицы. В милицию за помощью обратились сотрудники торговой точки – по записям с камер видеонаблюдения были начаты поиски подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя ранее судимая за кражи минчанка. Женщина вынесла из магазина тени, кремы и лаки для ногтей на сумму 296 белорусских рублей. Во время следствия призналась, что хотела украсть ровно на 270 белрублей, чтобы был составлен протокол об административном правонарушении, – пояснили в пресс-службе.

Украденное женщина продала на ближайшем рынке за половину стоимости. Дело направлено на правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ивьевском районе гость обворовал ветерана-афганца.

Мужчина украл боевые медали (подробности).

Как будто так и надо: минчанин пронес мимо кассы продукты на 630 рублей.

А девушка и не поняла, что ее парень все украл (подробности).