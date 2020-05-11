В Минфине Беларуси рассказали о «подушке безопасности» для экономики и о цели сохранить золотовалютные запасы во время пандемии
В Министерстве финансов рассказали в эфире ОНТ о том, как будет чувствовать себя экономика Беларуси во второй половине 2020 года. И уточнили, что серьезных угроз как бюджетной, так и финансовой сбалансированности Беларуси в этом году нет.
Так глава Минфина, Максим Ермолович, пояснил, что Беларусь готова полноценно противостоять негативным последствиям, связанным с пандемией коронавируса. Прежде всего, это возможно благодаря сформированной подушке безопасности.
– На сегодняшний день, в Беларуси имеется достаточное количество ресурсов, которые могут обеспечить финансирование всех бюджетных расходов по противодействию пандемии. И это делается. Также, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19 в мире, и для сохранения золотовалютного резерва республики, предотвращения напряженности в банковской и финансовой отраслях, Министерство финансов сотрудничает с международными организациями, Еврокомиссией и банками развития, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, – прокомментировал министр.
Ермолович пояснил, что сейчас в министерстве занимаются подготовкой уже второго пакета мер по дополнительной поддержке бизнеса и предприятий. Напомним, указ «О поддержке экономики» Александр Лукашенко подписал 24 апреля.
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