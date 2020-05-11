2020-05-11T22:33:11+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Главврач первой клинической больницы Минска о тестах на антитела к коронавирусу: «Экспресс-тесты будут делаться по наличию медицинских показаний»

Врач Дмитрий Шевцов рассказал, кого в Беларуси проверят на антитела к коронавирусу и зачем это нужно
Надежда БУТОВИЧ
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Сейчас экспресс-тесты на коронавирус в Беларуси будут делать только больным с патологиями, чтобы узнать, есть ли у них COVID-19. Фото: стоп-кадр | видео tvr.by.Сейчас экспресс-тесты на коронавирус в Беларуси будут делать только больным с патологиями, чтобы узнать, есть ли у них COVID-19. Фото: стоп-кадр | видео tvr.by.
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«Комсомолка» уже писала о том, что в Беларуси появились экспресс-тесты на антитела к COVID-19, наборы для диагностики, в первую очередь, доставили в больницы Минска и развезли по всем регионам страны. Белорусы ждут, что скоро и сами смогут купить их в аптеках.

О тестах и иммунитете к коронавирусу «Беларусьспросил Дмитрия Шевцова, главного врача 1 городской клинической больницы Минска, председателя «Белорусской ассоциации врачей».

Так журналисты спросили о том, появляется ли со временем у человека пожизненный иммунитет к коронавирусу?

– Пожизненного иммунитета быть не может, потому что ни к одному из классов гриппа постоянного иммунитета не вырабатывается. Поэтому иммунизация к тому или иному подтипу гриппа проводится каждый год. То же и с коронавирусной инфекцией: иммунитет на определенный промежуток времени создается, но это не длительный иммунитет, – пояснил главврач Минской клинической больницы.

Завезенные в Беларусь экспресс-тесты позволяют провести быструю диагностику. Результаты на антитела к COVID-19 становятся известны спустя 15 – 20 минут после проведения теста.

– В первую очередь, экспресс-тесты будут делать при наличии медицинских показаний. Например, когда необходимо быстро провести диагностику, чтобы выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне какой-то другой серьезной болезни, к примеру, пневмонии. От этого будет напрямую зависеть тактика лечения буквально с первых часов, – уточнил Дмитрий Шевцов.

Также главврач рассказал, что экспресс-тесты на антитела к коронавирусу показывают результаты с минимальной погрешностью. И за небольшой промежуток времени с высокой долей вероятности медики понимают, есть у человека коронавирус либо его нет. А, если инфекция есть, то в какой стадии заболевание?

– Теоретически возможно проводить такую экспресс-диагностику даже в домашних условиях. Так как тест очень простой в своем применении. Это обычная тест-полоска, на которую нанесены три метки: одна контрольная, вторая и третья – иммуноглобулины класса «Эм» и класса «Джи» (Прим.: IgM/IgG). Необходимо нанести на тест несколько капель либо сыворотки, либо плазмы, либо цельной крови, добавить раствор и смотреть, что будет проявляться на тест полосках, – прокомментировал медик.

Как скоро появятся тесты в аптеках председатель «Белорусской ассоциации врачей» затруднился ответить, подчеркнув, что сейчас тесты рассматриваются в качестве, одной из дополнительных вещей для скорейшей диагностики и выбора тактики лечения при патологиях у поступающих в белорусские больницы пациентов на данный момент.

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