Фотофакт. В небе под Барановичами сельчане узрели «лик коронавируса»

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Зима без снега, дни рождения без гостей, майские без шашлыков – шутят в соцсетях. И, если поддаться панике, то, действительно, начинает казаться, что 2020 год за что-то мстит человечеству...

Но, конечно, это не так! Ученые уже приблизились к разгадке происхождения коронавируса, поняв даже, что впервые COVID-19 атаковал человека еще в октябре 2019 года. А медики США, например, продолжают тестирование медикаментов, получив четкий значительный эффект при лечении коронавируса лекарством от Эболы.

Хорошие новости и в Беларуси: глава Минздрава Владимир Караник сообщил о снижаемости заболеваемости в Минской и Витебской областях. А еще в страну привезли и отправили по всем регионам тесты на антитела к коронавирусной инфекции.

Тем временем сельчане в Беларуси, хоть и относятся к коронавирусу с юмором и присущей философией, нет-нет, да и поищут какое-нибудь знамение. И представьте, находят!

Если присмотреться, то кажется, что кто-то поглядывает с небес не землю. Фото: героя публикации.

Так в редакцию «Комсомолки» прислали любопытное фото неба над деревней Молчадь, что в Барановичском районе, на котором виден «лик коронавируса».

– Я, вообще, люблю снимать все необычное. И вот вспомнила о фото, которое сделала на телефон 14 февраля 2020 года – меня поразил восход солнца. Было примерно 07.50 утра, я вышла на улицу и просто не могла объяснить картину увиденного – облака и лучи солнца образовали невероятное, даже зловещее «лицо в короне». Я не испугалась, но задумалась. А буквально через минуту все изменилось, «лик» исчез. Сейчас вспомнила, что это, несомненно, было какое-то знамение, – рассказала жительница деревни Вера Запасник.

А вы видите на этом фото что-нибудь необычное?

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