2020-05-12T09:42:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Прощай, Дядюшка Ау. Умер легендарный мультипликатор

На 83-м году жизни скончался знаменитый мультипликатор Борис Савин
Сергей Диндиков
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Умер знаменитый мультипликаторУмер знаменитый мультипликатор
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Мультипликатор Борис Савин умер 9 мая после продолжительной болезни в возрасте 83 лет, сообщил на своей странице в Фейсбуке шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Знаменитый мультипликатор-кукольник принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города», «Падал прошлогодний снег», «Чертенок №13», «Большой секрет для маленькой компании», «Как старик корову продавал», «КОАПП», «Мальчик шел, сова летела», «Кто ж такие птички» и многих других.

Борис Савин родился 18 июля 1936 года. Работал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» (1968 - 1974), студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1974 - 1992), студии «Хилос» (Дрезден, 1995 - 1997). Работал преимущественно в кукольном кино.

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