Медицинские работники Беларуси стали получать надбавки

У тех, кто работает в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, зарплата за апрель выросла

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Согласно указу президента «О материальном стимулировании работников здравоохранения», который вступил в силу 1 апреля, все медицинские работники в непростой период пандемии должны поддерживаться государством. Указ распространился на сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности.

TUT.BY сообщил, что надбавка выплачивается медработнику, даже если у него был разовый контакт с инфицированным COVID-19 пациентом за один рабочий день или смену по табелю.

Если, например, медсестра отработала одну смену с зараженным коронавирусом. Одна смена - 7 часов. Норма рабочего времени в месяц - 158,5 часа, то есть за такое время ей устанавливается надбавка 1300 рублей. А за 7 часов сумма составит 57,41 рубля.

Рассчитывать на максимальную ежемесячную надбавку могут те медработники, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации. Также те, кто работает в лабораториях организаций здравоохранения, которые задействованы в исследованиях на вирусы, но при условии, что работники переведены на закрытый 3-сменный режим работы. В этих случаях ежемесячная надбавка врачам будет составлять 4 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медобразованием - 3 тысячи рублей, а остальным работникам - 1,5 тысячи рублей.

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