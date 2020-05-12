2020-05-12T09:36:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Поборол коронавирус: белорусский хоккеист из президентской команды выздоровел после заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией

Сейчас игрок вернулся домой
Сергей Диндиков
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Хоккеист выздоровелХоккеист выздоровел
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«Коронавирус побежден! Воссоединение», - сообщила жена хоккеиста в своем Инстаграме, отметив, что не видела мужа почти месяц.

Напомним, во второй половине апреля пресс-секретарь белорусского президента сообщила, что игрок команды главы государства был госпитализирован с пневмонией. Позже у него был подтвержден коронавирус.

Также хочется напомнить, что в марте Александр Лукашенко заявил, что лед служит «самым настоящим антивирусным лекарством».

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