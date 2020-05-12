Маска и перчатки обязательны для тех, кто участвует в выборах

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9 августа пройдут выборы президента страны. Избирательная кампания уже началась. Все те, у кого есть намерение выдвинуть свою кандидатуру на высший пост государства, уже могут подавать заявления на регистрацию инициативных групп. Приступить к сбору можно на следующей неделе с 21 мая. На все процедуры избирком отвел меньше месяца. Обязательным условием этой кампании стало соблюдение всех мер безопасности на фоне пандемии, несмотря на то, что официально в Беларуси она так и не объявлена. Впервые обязательным условием для тех, кто участвует в выборах, должны стать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Уже свои кандидатуры на пост президента выдвинули три сторонника оппозиционного политика Николая Статкевича. Это Анжелика Железнякова, Вероника Мищенко и Александр Гречишников.

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