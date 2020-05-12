2020-05-12T10:35:59+03:00
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12 мая стартует «Евровидение-2020» в виде онлайн-концертов

Первый полуфинал увидим на официальном канале «Евровидения» в YouTube в 22 часа 12 мая
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Первый полуфинал увидим на официальном канале «Евровидение» в YouTube в 22 часа 12 мая.Первый полуфинал увидим на официальном канале «Евровидение» в YouTube в 22 часа 12 мая.
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Международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили еще в марте из-за пандемии коронавируса. Тогда организаторы заявили, что «Евровидение» не сможет состояться в режиме онлайн, но через пару недель передумали. Правда, зрительского голосования в этом году не будет. Онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая. А 16 мая, в день финала, состоится специальное шоу.

12 мая мы увидим видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy. Там, кстати, сейчас разместили госпиталь для лечения больных COVID-19. Онлайн-концерт будет длиться два часа: среди выступающих увидим клипы российской группы Little Big и белорусского дуэта Val. Второй онлайн-концерт состоится в 22.00 14 мая.

Концерт Europe Shine A Light, который пройдет в Хилверсюме 16 мая, будут транслировать все страны - участницы «Евровидения-2020».

- Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами, - объяснил идею концерта его исполнительный продюсер Ситсе Баккер.

Организаторы обещают не просто трансляцию видео песен участников, а настоящее виртуальное шоу. Среди участников импровизированного финала «Евровидения-2020» увидим несколько победителей прошлых лет: шведа Монса Зелмерлева, израильтянку Нетту Барзилай, Марию Шерифович из Сербии и победителя 2019 года - голландца Дункана Лоренса. Участники нынешнего «Евровидения» по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года Love Shine A Light, а фанаты - в едином виртуальном хоре What's Another Year. С ней двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл «Евровидение» в 1980 году, пишет belta.by.

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