2020-05-12T09:53:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Умрёт» ли коронавирус при летней жаре: ученые дали окончательный ответ

По словам исследователей нет никакой связи между распространением COVID-19 и температурой
Сергей Диндиков
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Лето не заставит коронавирус исчезнутьЛето не заставит коронавирус исчезнутьФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Ученые Университета Торонто сделали анализ более 375 тыс. случаев коронавируса в США и Канаде и озвучили, способна ли летняя жара «убить» COVID-19

По словам исследователей нет никакой связи между распространением COVID-19 и температурой, рассказала Daily Mail. Из этого следует, что летняя жара не остановит пандемию, всех спасёт только эффективная вакцина.

— Лето не заставит коронавирус исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали, - сказала в своём комментарии профессор Дионн Гесинк.

Учёная также уточнила, что распространение коронавируса при температуре свыше 25 градусов снижается с каждым градусом лишь на 1,5%.

Ранее учёные сравнивали влияние температуры, влажности, закрытие школ, ограничение массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни.

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