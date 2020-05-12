«Умрёт» ли коронавирус при летней жаре: ученые дали окончательный ответ
Ученые Университета Торонто сделали анализ более 375 тыс. случаев коронавируса в США и Канаде и озвучили, способна ли летняя жара «убить» COVID-19
По словам исследователей нет никакой связи между распространением COVID-19 и температурой, рассказала Daily Mail. Из этого следует, что летняя жара не остановит пандемию, всех спасёт только эффективная вакцина.
— Лето не заставит коронавирус исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали, - сказала в своём комментарии профессор Дионн Гесинк.
Учёная также уточнила, что распространение коронавируса при температуре свыше 25 градусов снижается с каждым градусом лишь на 1,5%.
Ранее учёные сравнивали влияние температуры, влажности, закрытие школ, ограничение массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни.
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