2020-05-12T12:48:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Новый самый длинный ж/д маршрут в Беларуси: с ветерком от Бреста до Полоцка за 28 рублей

Проехать 900 километров любой желающий сможет почти за сутки - а точнее, за 19 часов
Сергей Диндиков
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Цена билета в купейный вагон составляет 28 рублей, в плацкартный — 20 рублейЦена билета в купейный вагон составляет 28 рублей, в плацкартный — 20 рублейФото: Надежда БУТОВИЧ
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На сайте продажи ж/д билетов появился новый маршрут Брест - Полоцк. Отправление поезда будет из Бреста в 17.19. В Полоцк он прибывает в 12.31 следующих суток. Назад из Полоцка он отправится в 14.44, а в Брест прибудет на следующий день в 8.35. Маршрут будет проходить через Пинск, Лунинец, Калинковичи, Жлобин, Могилев, Оршу и Витебск.

Цена билета в купейный вагон составляет 28 рублей, в плацкартный - 20 рублей.

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