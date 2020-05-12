КП Беларусь
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси уже в Литве
Сейчас танкер с сырьем находится в порту Клайпеды
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси уже прибыл в порт Клайпеды. Фото: pixabay.com
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Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. По его словам, танкер с 87 тысячами тонн нефти для Беларуси от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco прибыл в Клайпеду ночью 12 мая и с утра уже встал под разгрузку, сообщает belta.by.
В конце апреля концерн сообщал, что рынок покажет, как «Белнефтехим» будет действовать дальше, - речь шла о поставках нефти из альтернативных источников.
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