Водитель «Форда» и лось не поделили дорогу

Удар был со стороны водителя

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Вечером возле деревни Толотишки, что на границе Островецкого и Ошмянского районов, водитель «Форда» врезалась в лося, который перебегал дорогу справа налево по ходу ее движения, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Удар был со стороны водителя, из-за чего женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Лось пал на месте.

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