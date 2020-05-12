КП Беларусь
Водитель «Форда» и лось не поделили дорогу
С тяжелыми травмами водитель госпитализирована
Удар был со стороны водителя
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Вечером возле деревни Толотишки, что на границе Островецкого и Ошмянского районов, водитель «Форда» врезалась в лося, который перебегал дорогу справа налево по ходу ее движения, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Удар был со стороны водителя, из-за чего женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Лось пал на месте.
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