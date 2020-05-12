КП Беларусь
Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок
Взрыв прогремел утром 12 мая в западной части столицы Афганистана
Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок. Фото: TOLOnews.
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Из больницы доносились звуки двух взрывов и выстрелы. По словам очевидцев, в клинику проникли террористы-смертники.
На место происшествия прибыло специальное подразделение полиции. Они смогли спасти около 40 человек из медицинской клиники в Кабуле, рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан. По информации TOLOnews, как минимум пять человек были убиты, в том числе три женщины, ребенок и сотрудник безопасности, а еще четверо получили ранения.
Официальной информации о нападавших пока нет, но со слов очевидцев, их было трое в военной форме.