Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок

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Из больницы доносились звуки двух взрывов и выстрелы. По словам очевидцев, в клинику проникли террористы-смертники.

На место происшествия прибыло специальное подразделение полиции. Они смогли спасти около 40 человек из медицинской клиники в Кабуле, рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан. По информации TOLOnews, как минимум пять человек были убиты, в том числе три женщины, ребенок и сотрудник безопасности, а еще четверо получили ранения.

Официальной информации о нападавших пока нет, но со слов очевидцев, их было трое в военной форме.