«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет». Лукашенко о коронавирусе

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12 мая Александр Лукашенко провел совещание во Дворце Независимости. Вновь говорил о коронавирусе. По его словам, белорусским методом борьбы с заболеванием уже воспользовались другие государства.

- Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от болезней, отягощенных коронавирусом. - Ред.) в Беларуси за эти три месяца, - слова Александра Лукашенко приводит belta.by.