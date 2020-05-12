КП Беларусь
Так себе весна: в Гродно выпал снег
Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая
Жителей областного центра ждал сюрприз
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Утром 12 мая в Гродно выпал снег. Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая и удивить жителей города. В соцсетях появляется все больше фотографий аномального погодного случая. Впрочем, удивляться не стоит. Всем известно, что заморозки в Беларуси - явление достаточно частое, а снег так поздно был здесь в 2017 году.
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Посмотрите, а вам что-нибудь мерещится?